Кто-то сообщил о бомбе в АУЦА

26 апреля 2018 года в 13.37 в дежурную службу "102" г.Бишкек поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании Американского университета Центральной Азии (АУЦА), сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. Территория здания АУЦА оцеплена. Сотрудники и студенты данного учреждения эвакуированы.

В настоящее время проводится осмотр здания и прилегающей территории на наличие СВУ.

Также ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности телефонного "террориста".

Фото Олега Бондаренко