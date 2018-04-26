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Кто-то сообщил о бомбе в АУЦА

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ВБ

26 апреля 2018 года в 13.37 в дежурную службу "102" г.Бишкек поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании Американского университета Центральной Азии (АУЦА), сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. Территория здания АУЦА оцеплена. Сотрудники и студенты данного учреждения эвакуированы.

В настоящее время проводится осмотр здания и прилегающей территории на наличие СВУ.

Также ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности телефонного "террориста".

Фото Олега Бондаренко

URL: https://www.vb.kg/370495
Теги:
бомба, Бишкек, ГКНБ, МВД, #АУЦА
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