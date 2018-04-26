Погода
$ 68.52 - 68.71
€ 83.55 - 84.40

11 странных фото президентов Франции и США. Что у них за отношения?

355  0
ВБ

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмануэль Макрон и сами по себе персоны яркие - как в политическом, так и в "личном" плане. Обоих по некоторым признакам смело можно назвать эксцентриками.

А когда они собираются вместе... происходит какая-то химия. То они целуются, то гладят друг-друга, то смотрят друг на друга так, что, кажется, искры разлетаются. Ничего криминального, но, кстати, не по протоколу.

Предлагаем вам подборку 11 мягко говоря странных фото, где президенты запечатлены вместе.

И, в качестве бонуса - фото Макрона с Меркель и Порошенко. Может, все дело в том, что никто не может устоять перед обаянием француза?

URL: https://www.vb.kg/370496
Теги:
президент, США, фотография, Франция, Дональд Трамп, Ангела Меркель
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  