11 странных фото президентов Франции и США. Что у них за отношения?

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмануэль Макрон и сами по себе персоны яркие - как в политическом, так и в "личном" плане. Обоих по некоторым признакам смело можно назвать эксцентриками.

А когда они собираются вместе... происходит какая-то химия. То они целуются, то гладят друг-друга, то смотрят друг на друга так, что, кажется, искры разлетаются. Ничего криминального, но, кстати, не по протоколу.

Предлагаем вам подборку 11 мягко говоря странных фото, где президенты запечатлены вместе.

И, в качестве бонуса - фото Макрона с Меркель и Порошенко. Может, все дело в том, что никто не может устоять перед обаянием француза?