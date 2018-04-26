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30000 сомов - средняя зарплата парламентариев. Но на работу они не ходят

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Виктория Григоренко

Сегодня на заседании ЖК присутствовало около десятка человек. Это хорошо прослеживается на видео с заседания парламента.

Однако в Аппарате Жогорку Кенеша VB.KG заявили, что утром на "пленарке" официально зарегистрировано 90 парламентариев.

- Согласно регламенту, утром депутаты приходят на заседание, регистрируются и уходят на встречу с избирателями. Бывает, в зале заседания остается лишь пять народных избранников. Это разрешается, когда речь не идет о важных законопроектах. По регламенту присутствовать в полном составе они должны лишь на голосовании. Сегодня на повестке дня лишь постановления. Больших проектов закона не предусматривается, - подчеркнули в Аппарате ЖК КР.

Примечательно, что "небольшими", с точки зрения нардепов, постановлениями являются: "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях", возвращенного с возражением Президента КР", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс КР)", "О Бюджетной резолюции КР на 2019 год и прогнозе на 2020 – 2021 годы".

К слову сказать, это те постановления, которые были одобрены аж 90 народными избранниками (!). А по факту, десятью.

Также на повестке дня стоит рассмотрение во втором и третьем чтении поправок в Закон КР "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", "Об актах гражданского состояния", "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах", "Об электроэнергетике" (!) и изменений по вопросам неналоговых доходов, внутреннего аудита и признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР.

Напомним, что еще не выбрана кандидатура спикера парламента. Одна из рассматриваемых кандидатур - Исы Омуркулова. Возможно, ему удастся привести в чувство коллег и призвать их к дисциплине.

URL: https://www.vb.kg/370497
Теги:
Иса Омуркулов, парламент, регламент, Жогорку Кенеш
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