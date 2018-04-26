Болот Суюнбаев освобожден от должности председателя ГСБЭП

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Суюнбаев Болот Турарович освобожден от занимаемой должности председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.

Также глава кабмина подписал распоряжение, согласно которому Султаналиев Исабек Оморбекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ правительства КР.