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Болот Суюнбаев освобожден от должности председателя ГСБЭП

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ВБ

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Суюнбаев Болот Турарович освобожден от занимаемой должности председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.

Также глава кабмина подписал распоряжение, согласно которому Султаналиев Исабек Оморбекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ правительства КР.

URL: https://www.vb.kg/370498
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, отставка, правительство, Финполиция, ГСБЭП, Болот Суюнбаев
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