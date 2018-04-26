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Уникальный реабилитационный центр "Ак-Суу" постоянно нуждается в обновлении

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ВБ

Как рассказал главный врач Иссык-Кульской областной объединенной больницы Токтобай Маанаев, в знаменитом уникальном реабилитационном отделении "Ак-Суу" Иссык-Кульской области начали ремонт крыши.

Здание было построено в середине прошлого столетия и постоянно нуждается в обновлении. Реабилитационное отделение "Ак-Суу" - единственное в своем роде в Кыргызстане, оно было построено специально для лечения детей с болезнями центральной нервной системы, в частности детским церебральным параличом.

На территории санатория находится 30 термальных радоновых источников, которые обладают целительной силой по восстановлению и реабилитации пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава.

За 2017 год через отделение, рассчитанное на 100 коек, прошли 2424 человек, из них 96% - дети до 14 лет с ДЦП. Лечение проходит бесплатно в течение двух недель. Единственная проблема, по словам главного врача, пациентам по два месяца приходится ждать своей очереди.

По данным Министерства труда и социального обеспечения, с июля 2017 по март 2018 года в Кыргызстане прошли медико-социальную оценку более 150 детей с ДЦП.

От редакции добавим, что здравница эта действительно уникальная. Находится выше Каракола, среди сосновых лесов, рядом с чистой горной речкой. Чистый воздух, отточенный профессионализм медиков, выверенные методики лечения - все это делает центр привлекательным для пациентов из Казахстана, России, дальнего зарубежья.

Редакция VB.KG призывает правительство найти возможность оказать максимально возможную помощь центру. Чтобы как минимум детям с ДЦП, нуждающимся в помощи, не приходилось ждать очереди.

На фото двухлетний пациент Илья Буянов из Оша получает лечение.

URL: https://www.vb.kg/370499
Теги:
здоровье
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