"Телефонного террориста", сообщившего о бомбе в АУЦА, будут искать чекисты

Как уже ранее сообщалось, 26 апреля 2018 года в 13.37 в дежурную службу "102" г.Бишкек поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании Американского университета Центральной Азии (АУЦА).

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. Территория здания АУЦА оцеплена. Сотрудники и студенты данного учреждения были эвакуированы. В ходе осмотра здания и прилегающей территории каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено.

В настоящее время оцепление снято. Учебное заведение работает в штатном режиме.

ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности телефонного "террориста".

Если его найдут, а практика показывает, что чекисты таких "шутников" находят быстро, звонивший может понести достаточно серьезное наказание.

Напомним, суда ожидает экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. Ему было предъявлено обвинение по признаку преступления, предусмотренного статьей 228 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" Уголовного кодекса КР. Уточним, он якобы "пошутил", сообщив сотруднице правоохранительных органов о заложенной на правительственной трассе бомбе.

Справочно:

Статья 228. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

(1) Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, срыва общественных мероприятий либо наступления иных тяжких последствий, - наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

(2) То же деяние, повлекшее крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере от одной тысячи до десяти тысяч расчетных показателей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

(3) То же деяние, повлекшее особо крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч расчетных показателей либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Примечание. В настоящей статье крупным признается ущерб, в тысячу раз превышающий расчетный показатель, а особо крупным - в пять тысяч раз превышающий расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления.

(В редакции Закона КР от 2 августа 2016 года № 162)