"Райым - миллион" открестился от команды Атамбаева

Экс-зампредседатель Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов подал в суд на бывшего премьер-министра Сапара Исакова за "незаконное увольнение". Об этом сегодня сообщили родственники чиновника.

Стоит напомнить, что уволен Матраимов был еще в ноябре прошлого года. Причем с формулировкой "несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством".

В документе значится: чиновник уволен в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 Закона КР "О государственной гражданской и муниципальной службе" - выражение недоверия.

Есть ли в этот раз у экс-зампреда таможни шанс доказать незаконность лишения его должности и вновь отвоевать себе место в руководящем составе ГТС КР?

Надо отметить, что ранее у Матраимова это уже получалось. В 2007 году его назначили главой Ошской таможни. В 2010 году он впервые был уволен с поста приказом на тот момент губернатора Ошской области Сооронбая Жээнбекова. И вернулся на прежнее место работы аккурат через три года – в 2013, а в 2015 и вовсе перебрался в Бишкек на должность замглавы ГТС.

Однако политик Феликс Кулов считает, что сейчас доказать "незаконность" своего увольнения экс-замглаве ГТС не получится.

- Причина тому – нынешняя политическая формулировка. Суд не сможет отменить решение правительства. Ведь речь идет не о прогулах на работе, а о политике. Поэтому думаю, принять положительное решение в пользу истца будет невозможно. Если такое произойдет, это будет интересным прецедентом в судебной системе, - пояснил VB.KG Кулов.

Что касается заявления в суд, то, по мнению политика, это попытка реабилитироваться перед общественностью.

- Правда, непонятно, почему бывший зампреда ГТС решился на такой поступок лишь после снятия Сапара Исакова с должности? Возможно, какие-то его договоренности не реализовались, - поделился с редакцией Феликс Шаршенбаевич.

Примечательно, что СМИ окрестили Райымбека Матраимова "Раимом-миллионом". К тому же, он считается одним из самых "необщительных" чиновников - за все время работы он не дал ни одного интервью СМИ. А сами политики называют Матраимова "серым кардиналом кыргызской таможни".

Впрочем, не исключено, что Матраимов подал этот иск не столько для того, чтобы вернуться на таможню, сколько чтобы показать свою "непричастность" к команде Атамбаева. И тем самым сохранить возможность спокойно вести дела в Кыргызстане. Хотя вряд ли его это спасет от уголовного преследования. Если вдруг нынешние следственные органы решат, что на таможне времен Матраимова было не все в порядке....