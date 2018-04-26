Пострадавшим от пожаров на рынке помогут разобраться с кредитами

25 апреля 2018 года состоялось очередное заседание Комиссии по оценке ущерба, причиненного пожарами на территориях торгово-рыночного комплекса "Ош базары" города Бишкек и центрального рынка города Джалал-Абад, произошедшие 13 апреля 2018 года. Встреча прошла под председательством вице-премьер-министра Кыргызской Республики Замирбека Аскарова.

Он заявил, что вопросы, связанные с пожарами на рынках, необходимо решить в оперативном порядке.

"Все пострадавшие - наши граждане, которым нужно кормить свои семьи и выплачивать кредиты. Кроме того, им нужны новые торговые места, чтобы начать работу". – сказал он.

Комиссия сообщила, что на сегодня утвержден список из 133 предпринимателей, прием документов которых будет осуществляться до 10 мая 2018 года в акимиате Ленинского района г.Бишкек и в мэрии г.Джалал-Абад.

Представители Министерства внутренних дел Кыргызской Республики предоставили информацию о работе проводимой на месте происшествий. В частности, озвученные сведения касались хода расследования и проведения экспертиз.

Далее Комиссия обсудила финансовый ущерб и возможные пути помощи погорельцам. После чего ОАО "Гарантийный фонд" было рекомендовано предоставить гарантии на сумму до 1 млн сомов субъектам малого и среднего предпринимательства в установленном Законом Кыргызской Республики "О гарантийных фондах в Кыргызской Республике" порядке. В частности, по кредитам коммерческих банков – партнеров ОАО "Гарантийный фонд", по которым недостаточно залогового обеспечения согласно списков, утвержденных Комиссией.

Комиссией рекомендовано Национальному банку Кыргызской Республики и финансово-кредитным организациям в срок до 1 июня 2018 года произвести реструктуризацию кредитной задолженности пострадавших субъектов предпринимательства Кыргызской Республики, включенных в списки, утвержденные Комиссией.

Руководителям рынков было рекомендовано представить пострадавшим лицам 50 % скидку в течение 1-2 года от стоимости платы за место торговли в целях возмещения затрат предпринимателям.

Руководствам ОсОО "Сейтек", ЗАО "Берекет" и центрального рынка г.Джалал-Абад рекомендовано ускорить ремонтно-восстановительные работы пострадавших зданий и торговых площадок.

Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве КР совместно с МВД КР поручено в срок до 10 мая 2018 года завершить экспертизу по выявлению причин пожаров на рынках.

Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики и муниципальному предприятию "Бишкекглавархитектура" и Джалал-Абадскому региональному управлению градостроительства в срок до 25 мая 2018 года в установленном законодательством порядке завершить рассмотрение документов для восстановления зданий.