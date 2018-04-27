4250 сомов не может выплатить санаторий "Кыргызстан" за работу

Я Жаныл. В прошлом году в сентябре месяце я писала по поводу того, что Санаторий Кыргызстан с июня месяца не может выдать деньги за работу. Я мать одиночка с двумя детьми, ездила за свой счет в санаторий Кыргызстан шить чехлы для стульев в столовую.

85 чехлов по 50 сом, выходит 4250 сом. Может для кого-то это малые деньги, но для меня это то, что я могла бы на эту сумму одеть ребенка в школу, купить тетради, ручки, и за младшую дочку оплатить за детский сад.

Чтоб мне постоянно с детьми не ездить туда, т.к. денег пока не было, они записали 4250 сом на женщину, в ее заработную плату, которая там работала и которая помогала мне с ребенком. Я постоянно спрашиваю о з/п, получили ли они.

Их я очень хорошо знаю они до сих пор помогают мне с детьми. но и они за несколько месяцев не получили деньги. Если у вас есть совесть, пожалуйста оплатите нам за нашу работу, сейчас после зимнего периода мне детям обувь надо взять, а маленькие дети очень быстро растут.