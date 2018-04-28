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Исламизация Кыргызстана необратима?

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Виктория Григоренко

Еще недавно светский Кыргызстан, складывается ощущение, уверенно и быстро идет к "религиозному" формату уклада общества.

И об этом говорят даже не настроения граждан, а суровая статистика. Например, количество построенных в Кыргызстане школ и образовательных учреждений в разы ниже мечетей. Особенно это касается регионов республики. Только в Бишкеке на сегодняшний день работают около 60 мечетей и 70 молельных комнат (намазкана). И это лишь официальные данные. Многие подобные заведения открываются и действуют без регистрации. А вот средних школ, по данным Нацстаткома КР, всего 138, из них более 90 - государственные. Всего, по официальным данным, за 2016 год по КР насчитывается 2 тысячи 743 мечети, 2 тысячи 218 школ и лишь 338 больниц и поликлиник.

Другой момент. В настоящий момент на стороне боевиков ИГ воюет около 1 тысячи наших граждан, а число представителей "спящих ячеек" растет ежедневно. Военные также отмечают увеличение контингента выходцев из Средней Азии в Афганистане и в Сирии.

Но проблема не только в этом. Повальная исламизация государства потихоньку ввергает республику в средневековье. Граждане перестают обращаться в квалифицированные медучреждения, доверяя свое здоровья различным религиозным знахарям, а также проявляют нетерпимость и агрессию в адрес своих соотечественников, выбравших светский образ жизни. Все чаще выступления того же Чубака Ажы собирают больше участников, чем концерт или политическая акция. Напрашивается резонный вопрос: а светское ли государство Кыргызстан, или уже лишь де-юре?

По словам политолога и эксперта по религии Айнуры Арзыматовой, причина столь стремительной исламизации страны кроется в социальной уязвимости населения, отсутствии нормального образования и альтернативной идеологии.

- Конечно, по Конституции мы пока светское государство. Повальное увлечение религией в стране началось после обретения независимости. И сейчас это процесс благодаря спонсированию тех же арабских стран, как раз заинтересованных в таком сценарии, приобретает массовый характер. Тем более, распространение религиозных идей, в том числе фундаментальных и радикальных, попадает на благодатную почву низкого уровня жизни народа. Так как та же статистика показывает, что в странах с высоким "коэффициентом счастья" такие тенденции минимальны - счастливый человек в радикализм не ударится, - поделилась с VB.KG политолог.

Этому активно способствует и то, что количество мечетей в Кыргызстане после распада СССР увеличилось в 100 раз, и сейчас их на 1 тыс. больше, чем школ, считает эксперт.

- Школы и больницы начали строиться лишь в последние 5-6 лет. До этого, как грибы после дождя, росли лишь духовные учреждения. Да что уж говорить, если намазканой обзавелась цитадель законодательной власти – парламент. Хотя именно он должен выступать за сохранение светскости. И это очень серьезный показатель. При этом Госкомитет по религии занят одной проблемой – хаджами. Другого контроля они не осуществляют. А то, что процесс религиозности страны растет с каждым днем, хорошо заметно по столице. Если раньше в хиджаб был одета одна из десяти девушек, то сейчас уже каждая третья. Конечно, в том, что граждане религиозны, нет ничего плохого. Но не факт, что в конечном счете они не перейдут от простой веры в радикальную, а там и до средневековья недалеко. Что уж говорить, если операции граждане доверяют делать врачевателям без образования, зато "религиозным". В связи со всем этим нужно срочно принимать полномасштабные меры. Тем более, что опасные течения ислама уже стоят у ворот Кыргызстана, - отмечает Арзыматова.

Что интересно, складывается впечатление, что Госдеп США также заинтересован, чтобы страна ушла от светскости.

- Недавно ими был профинансирован проект бесплатного средне-специального образования… в медресе! Не ПТУ или ВУЗА, а именно духовного учреждения. Понятно, что многим гражданам сейчас недоступно высшее образование, многие испытывают материальные трудности. А, значит, бесплатный "подарок" Госдепа однозначно привлечет молодежь в мечети – сначала за образованием, а затем и в религию. Случай вопиющий, на самом деле. Ведь профиль медресе – духовное образование, а не техническое. Однако не Госкомрелигия, ни Минобразование ни словом не обмолвились по этому поводу, - подчеркнула Айнура Атыгаевна.

Решить проблему она советует поднятием уровня преподавания в школах естественно-научных и гуманитарных наук, а также привлечением молодежи в спортивные секции или кружки по интересам.

- Сейчас же уменьшают часы математики и языков, но вводят предмет религиозной культуры. Какой от этого эффект? Никакого. Только при хорошем образовании и возможности себя реализовать по выбранной специальности люди перестанут повально уходить в религию. Но в настоящий момент складывается впечатление, что государство, попросту, в этом не заинтересовано, - добавила она.

URL: https://www.vb.kg/370508
Теги:
Госкомиссия по делам религий, ислам, религия, Кыргызстан, Айнура Арзыматова
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Комментарии
Гражданин
28.04.2018, 10:25

Пускай арзыматова много не болтает в светской россии во многих школах не во всех конечно есть урок православной религии где вместо учителя батюшка преподает, тем более ислам плохому не учит, то что девушки носят хиджаб это лучше чем ходит в прозрачной майке с шортами, в древности кыргызские девушки никогда голыми не ходили, а то что в сирии и в афганистане воюют дебилы это бандиты которые прикрываются исламом и творят свои криминальные дела, многие авторитетные улемы осудили даиш и не надо их сравнивать с мусульманами, если на лоб ишака приклеит значок мерседеса он не станет мерседесом, пускай арзыматова почитает книги про ислам а потом рот открывает а то развелось тут атеистов и шаманистов-тенгринистов. То что мечетей стало больше так это арабы бесплатно построили если наше коррумпированное и бедное правительство и арзыматова такие умные пускай тогда построят школы или могут по клянчить у арабов чтоб они школы построили, этим дебилом ничего не нравится!

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