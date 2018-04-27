Миссия "Ата-Мекена": Сегизбаева посадить, Текебаева освободить

Алмамбет Шыкмаматов на заседании фракции "Ата Мекен" потребовал нового генпрокурора КР Откурбека Джамшитова привлечь экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева к ответственности по делу о "Белизгейте".

"Он тогда обвинил в махинациях трех народных избранников. Заявив, что те получили по 8% акций в MegaCom. И имеют с них долю в 23 млн долларов. В итоге в дело включился ЖК, глава КР и ряд СМИ. Но доказательств так представлено и не было. А это - ст. 350 Уголовного кодекса КР "Подделка и использование поддельных документов". Также он нарушил инструкцию о передвижении оперативной информации, разгласив документ. Здесь еще просматривается и ст. 304 "Злоупотребление властью". При этом наши лондонские адвокаты в течение недели доказали, что из Белиза таких документов не поступало. Примечательно, что начальник следственного управления ГКНБ Мусаканов был откомандирован в Белиз и оттуда привез поддельные документы. Поэтому требую представителя АКС ГКНБ поднять это дело", - отметил Шыкмаматов.

Напомним, в 2017 году в парламенте на тот момент глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев сообщил, что по делу о "Белизгейте" получены три трастовых документа. Назвав их "оперативной удачей". И по сей день Абдиль Кенешевич настаивает на том, что документы эти подлинные, и Текебаева посадили не зря.

В интервью газете "Дело №" он заявил, что "критики, считаю, не поняли или не хотят понять главного. Материалы, полученные ГКНБ из Белиза, сыграли огромную роль в понимании масштабов коррупции вокруг сотового оператора "Мегаком" в 2010-2012 годах. Несмотря на все громкие обвинения в свой адрес, я и сегодня уверен, что в 2016 году поступил правильно, подняв тему "Мегакома". Я сделал всё необходимое для того, чтобы пусть даже не все, но хоть кто-то понёс заслуженное наказание".

"В ноябре 2016 года к нам попали документы из Белиза, указывающие на то, что высокопоставленные чиновники, в том числе отдельные члены временного правительства, были причастны к коррупции вокруг "Мегакома", были заинтересованы в продаже ненационализированной части его акций. С предложением провести проверку этих сведений я обратился к президенту страны. Поручение провести проверку было дано Генеральной прокуратуре, но и мы, ГКНБ, свою проверку сделали", - пояснил Сегизбаев.