В Кыргызстане хотят запретить детям доступ к интернет-контенту 18+

Общественное объединение "Кыргыз Эл" совместно с другими общественными организациями и гражданскими активистами выступают с обращением к президенту Кыргызской Республики Жээнбекову С. Ш. с просьбой поручить соответствующим госорганам рассмотреть вопрос о запрете свободного доступа к контенту категории "18+" в сети Интернет и обязать провайдеров Сети обеспечить блокирование, фильтрацию и мониторинг противоправного контента.

"Сегодня несовершеннолетние дети никак не защищены от вредоносной информации, исходящей из Интернета. Результатом бесконтрольного и неограниченного доступа несовершеннолетних граждан становится растущая половая распущенность, раннее вступление в половую жизнь, рост количества подростковых абортов и количества подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией, рост насилия среди молодежи, рост детского и подросткового суицида, воздействие призывов к экстремистской деятельности.

В то время как небольшое количество сознательных родителей в нашей стране в одиночку пытаются оградить своих детей от тлетворного влияния негативного контента Сети, во всем цивилизованном мире эта проблема решается путем возложения обязанности на операторов Сети блокировать доступ к контенту 18+. Доступ к нему обеспечивается только после персональной возрастной идентификации пользователя.

Так, в Великобритании, Франции, Германии, США, Канаде, Китае и Иране приняты законодательные акты, обязывающие интернет-провайдеров, провайдеров хостинга проводить мониторинг, фильтрацию и блокировку вредоносного для детей и подростков контента, входящего в категорию 18+. Мониторинг, фильтрация и блокировка осуществляется провайдерами с использованием специальных программ. Существуют как государственные, так и общественные организации, осуществляющие мониторинг и контроль за исполнением провайдерами обязанностей по исполнению законодательства по ограничению доступа к противоправному контенту.

Считаем, что сложившая ситуация с бесконтрольным доступом к контенту 18+, распространяемому в сети Интернет, и его пагубные последствия влияния на несовершеннолетних граждан страны, являются угрозой национальной и общественной безопасности для граждан Кыргызской Республики.

В целях поддержки данной инициативы начат сбор подписей от лица общественных организаций, общественных деятелей и гражданских активистов под письмом-обращением на имя президента Кыргызской Республики Жээнбекова С.Ш., депутатам Жогорку Кенеша КР", - говорится в сообщении организации.