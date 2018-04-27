У ветеринаров сегодня праздник. С чем их и поздравил премьер Абылгазиев

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 27 апреля, поздравил работников ветеринарной отрасли с профессиональным праздником.

Ниже приводим текст поздравления:

"Уважаемые работники ветеринарной отрасли!

Позвольте от имени Правительства Кыргызской Республики поздравить Вас с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника!

Пищевая безопасность является безопасностью граждан и государства. Одной из основных задач ветеринарии является охрана здоровья людей, посредством своевременной профилактики различных заболеваний животных.

В последнее время со стороны правительства Кыргызской Республики уделяется большое внимание данной отрасли. В достаточном объеме выделяются финансовые средства для лечения животных, проводится идентификация крупно-рогатого скота по всей республике со внесением информации в единую базу данных.

Проведена модернизация ветеринарных лабораторий, которым присвоен статус национальных. В городах Балыкчы, Каракол, Баткен, Талас построены 4 зональных лаборатории, в 12 районах модернизированы центры ветеринарной диагностики и экспертизы. На сегодняшний день в Единый реестр ЕАЭС включены 43 отечественных предприятия. Кроме того, на пунктах пропуска сданы в эксплуатацию модульные ветеринарные кабины.

Со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз, усилен контроль за ввозом и вывозом сельскохозяйственной продукции. Я уверен, что Вы и дальше будете проявлять профессионализм и добросовестное отношение к своей работе.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого наилучшего!".