Погода
$ 68.52 - 68.71
€ 83.55 - 84.40

У ветеринаров сегодня праздник. С чем их и поздравил премьер Абылгазиев

121  0
ВБ

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 27 апреля, поздравил работников ветеринарной отрасли с профессиональным праздником.

Ниже приводим текст поздравления:

"Уважаемые работники ветеринарной отрасли!

Позвольте от имени Правительства Кыргызской Республики поздравить Вас с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника!

Пищевая безопасность является безопасностью граждан и государства. Одной из основных задач ветеринарии является охрана здоровья людей, посредством своевременной профилактики различных заболеваний животных.

В последнее время со стороны правительства Кыргызской Республики уделяется большое внимание данной отрасли. В достаточном объеме выделяются финансовые средства для лечения животных, проводится идентификация крупно-рогатого скота по всей республике со внесением информации в единую базу данных.

Проведена модернизация ветеринарных лабораторий, которым присвоен статус национальных. В городах Балыкчы, Каракол, Баткен, Талас построены 4 зональных лаборатории, в 12 районах модернизированы центры ветеринарной диагностики и экспертизы. На сегодняшний день в Единый реестр ЕАЭС включены 43 отечественных предприятия. Кроме того, на пунктах пропуска сданы в эксплуатацию модульные ветеринарные кабины.

Со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз, усилен контроль за ввозом и вывозом сельскохозяйственной продукции. Я уверен, что Вы и дальше будете проявлять профессионализм и добросовестное отношение к своей работе.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого наилучшего!".

URL: https://www.vb.kg/370514
Теги:
ветеринария, правительство, праздник, Мухамметкалый Абулгазиев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  