Соберем до 3 мая 5000 долларов, и спасем Кристине Михайловой жизнь!

У 25-летней Кристины Михайловой – саркома мягких тканей правого бедра. Рост опухоли высокой степени злокачественности удалось остановить с помощью современной, высокодозной химиотерапии.

Сейчас Михайлову готовят к органосохраняющей операции, которая стоит 365 тыс. сомов. Собрать эту сумму необходимо до 3 мая, но пока в "копилке жизни" Кристины есть только 25 тыс. сомов.

Страшный диагноз Михайловой поставили в начале марта. Кыргызстанские онкологи настоятельно порекомендовали найти возможность для лечения пациентки в Москве, поскольку там есть возможность максимально быстро и высокоточно подобрать препараты, к которым опухоль будет чувствительна.

Кристину госпитализировали в Национальный исследовательский центр онкологии имени Блохина. Ей тут же провели томографию и выявили, опухоль гигантского размера – 17х11х12 сантиметров! Дополнительные анализы показали, что у Михайловой монофазная синовиальная саркома, которая интенсивно растет. Химиотерапию необходимо было начать сразу же, но в Блохина потребовали авансовый платеж – 500 тыс. российских рублей. Таких средств у отца Кристины не было.

И именно в этот момент на помощь Кристине пришла ее подруга – журналист Яна Кулишова. Она рискнула провести благотворительную кампанию для Кристины совершенно неожиданным способом. На своем аккаунте в Фейсбуке Яна разместила вот такой пост:

Формат виртуального боевика с элементами реалити-шоу вызвал неоднозначную реакцию. Но, главное, что публикации и репосты, объединенные хэштегом #helpkristinka дали положительный результат. Нужную сумму для первоначального взноса удалось собрать за несколько дней! Также Кулишова открыла тему в разделе "благотворительность" интернет-форума Diesel.elcat.kg, где ежедневно выкладывает отчеты о сборах и тратах, а также публикует новости о лечении подруги.

Первый курс химиотерапии Кристина перенесла тяжело, из-за начавшихся осложнений пациентку перевели в реанимацию, где за одни сутки уходило по несколько сотен долларов! К этому времени выяснилось, что на помощь российских фондов рассчитывать не приходится. Одним Кристина не подходила по возрасту, другие требовали предварительный счет на химиотерапию и дальнейшую операцию, который в Блохина отказывались выписывать, объясняя особенностями системы оплаты. В общем, рассчитывать Кристине оставалось только на помощь супергероев – именно так Яна Кулишова называла простых людей, перечисляющих деньги на спасение Михайловой. В результате "суперсила" в рублевом эквиваленте была перечислена в Москву, и лечение продолжилось.

Первых результатов томографии после "химии" все ждали с замиранием сердца. Новости оказались более, чем хорошими: опухоль уменьшилась на 4 см, обозначились четкие ее края. Онкологи более уверенно заговорили об органосохраняющей операции. Сложность ее заключается в том, что саркома проросла в магистральные кровеносные сосуды, поэтому необходимо будет провести одновременно и иссечение опухоли, и протезирование сосудов.

3 мая Кристину госпитализируют в НИЦО им. Блохина для проведения очередной химиотерапии и органосохраняющей операции. Но пока в клинику удалось перечислить средства только за первые семь дней госпитализации. Основная же сумма пока еще не собрана. За несколько дней нужно собрать недостающие 340 тыс. сомов, которые дадут возможность Кристине встать на ноги – в прямом смысле слова.

Помочь можно несколькими способами:

- пополнить Электронный кошелек ЭЛСОМ 0550379399 несколькими способами:

1. через платежные терминалы: KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay;

2. переводом со своего банковского счета в KICB;

3. в отделениях банков KICB, Кыргызско-Швейцарского Банка, Банка Азии;

4. в моносалонах ЭЛСОМ;

5. у уполномоченных агентов ЭЛСОМ.

6. вне Кыргызстана можно пополнять через пункты обслуживания системы "Unistream", в странах СНГ - через платежные терминалы QIWI;

- точки сбора интернет-форума "Дизель" (они - тут http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4872780);

- Кошелек PAYPAL - dariakv1@gmail.com;

- Карта "Сбербанка" (С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОМЕТКОЙ "НА ОПЕРАЦИЮ КРИСТИНЕ")

номер карты 4276 3800 5750 3182 (телефон + 7 929 623 62 94)

получатель - VLADIMIR MIKHAYLOV (папа Кристины);

- Банк КЫРГЫЗСТАН комер карты 4177 4907 0537 7453

- Оптима Банк номер карты 4169 5853 4294 3916

- Демир Банк - номера счетов

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