Члены коалиции и сами признают, что добавление "РАЖ" было не очень законным

Сегодня депутат ЖК от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев заявил редакции VB.KG, что произошедшее недавно укрупнение коалиционного большинства незаконно.

Как выяснилось, мнения парламентария не разделяют его коллеги по законодательному органу.

Интересное заявление VB.KG сделала депутат ЖК от фракции СДПК Евгения Строкова. Она признала, что в словах Масалиева есть доля правды по поводу того, что подобное "включение" фракции в коалицию парламентского большинства - не прописано законодательно.

- Но прежде, чем пойти на это, все нюансы были оговорены членами коалиции. С другой стороны, что хорошего принес бы развал большинства кроме политической и общественной лихорадки? Да и смена спикера – лишняя тряска для ЖК. Лично я рассматривают этот вопрос с точки зрения минимума потрясений для государства, - объяснила Строкова.

Также она предположила, что Масалиев потому критикует добавление "РАЖ" в коалицию, что переживает - оппозиция количественно стала меньше и слабее.

Примечательно, что не поддержал Исхака Абсаматовича и его коллега по оппозиционному крылу депутат Бахадыр Сулайманов ("Ата Мекен").

- Считаю, что допуск "РАЖ" в коалицию - это правильное решение. Да, возможно нужно было сначала прописать эту процедуру в нормативно-правовых актах. Но я не вижу здесь проблемы. Вот если бы фракция вошла и развалила изнутри коалицию, тогда да. Ведь за этим последовала бы отставка премьер-министра и всего правительства. А так как кабмину и без этого выразили недоверие, и Сапар Исаков покинул пост, то катастрофы не вижу. Более того, я не согласен с утверждением, что теперь, после вступления "РАЖ" в коалицию, в большинство можно будет добавлять или убирать фракции "как попало".

Если НПА в отношении добавления в коалицию фракций нет, то по поводу убавления четко прописано, что выход одной из партий влечет распад большинства. Поэтому пойти без последствий на подобный шаг невозможно, - утверждает Сулайманов.

Социалист сразу ответил на предположение Строковой о якобы переживаниях оппозиционного блока, что теперь количество его членов уменьшилось.

- Это не так. Например, в V созыве ЖК в оппозиции остался один "Ата Мекен". Но качество работы нашего крыла не пострадало. Поэтому, даже если 5 фракций уйдут в большинство, это вряд ли что-то изменит. Ведь, повторяю, дело не в количестве, а в качестве работы парламентариев, - подчеркнул Бахадыр Сулайманов.

А вот насколько качественной станет работа парламентского большинства, будем наблюдать. Напомним, вчера на сессию парламента явилось не более 10 человек. Начало, что и говорить, многообещающее...