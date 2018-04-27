Опять бомба? Вчера в АУЦА, сегодня звонок по поводу "Бишкек-Парка"

27 апреля 2018 года в 13.29 в дежурную службу "102" г.Бишкек поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре "Бишкек-Парк".

На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД КР и ГКНБ. Территория торгового центра оцеплена. Персонал и посетители торгового центра эвакуированы.

В настоящее время проводится специалистами ГКНБ осмотр здания и прилегающей территории на наличие взрывных устройств.

Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности телефонного "террориста".

Напомним, буквально вчера аналогичный звонок от анонима поступил по поводу заложенного взрывного устройства в АУЦА. Там специалисты также ничего не нашли. А вот поиском "телефонного террориста" занялись.

Может быть это один и тот же "шутник"?