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Опять бомба? Вчера в АУЦА, сегодня звонок по поводу "Бишкек-Парка"

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ВБ

27 апреля 2018 года в 13.29 в дежурную службу "102" г.Бишкек поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре "Бишкек-Парк".

На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД КР и ГКНБ. Территория торгового центра оцеплена. Персонал и посетители торгового центра эвакуированы.

В настоящее время проводится специалистами ГКНБ осмотр здания и прилегающей территории на наличие взрывных устройств.

Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности телефонного "террориста".

Напомним, буквально вчера аналогичный звонок от анонима поступил по поводу заложенного взрывного устройства в АУЦА. Там специалисты также ничего не нашли. А вот поиском "телефонного террориста" занялись.

Может быть это один и тот же "шутник"?

URL: https://www.vb.kg/370519
Теги:
бомба, телефонный террорист, ГКНБ, МВД
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