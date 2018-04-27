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Снова вместе. Одним из заместителей лидера СДПК стал Сапар Исаков

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Виктория Григоренко

Сегодня на заседании политсовета СДПК избраны трое новых заместителей главы партии Алмазбека Атамбаева. Один из них – бывший глава парламента Сапар Исаков. Об этом сообщили в штабе партии.

Как отмечается, в начале заседания члены политсовета поздравили Фарида Ниязова с 60-летним юбилеем.

"Ваш неустанный труд, большой практический опыт, высокий энтузиазм и преданность делу внесли огромный вклад в установление и обеспечение стабильности и устойчивого развития нашей страны. Даже в самые трудные времена Вы не предавали своих соратников, всегда оставались верны своим принципам", - отметил Алмазбек Атамбаев.

После ухода Фарида Ниязова на должность исполнительного директора фонда "Апрель" его должность заместителя председателя СДПК оставалась вакантной. На нее были предложены аж три кандидатуры: Асель Кодурановой, Сапара Исакова и Мурадыла Мадеминована. По итогам обсуждений члены политсовета единогласно поддержали назначение всех троих, - проинформировали в штабе партии.

Уточняется, что в ходе встречи председатель партии Алмазбек Атамбаев также ответил на вопросы членов политсовета.

URL: https://www.vb.kg/370520
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Фарид Ниязов, СДПК
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