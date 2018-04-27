Погода
$ 68.75 - 68.92
€ 83.10 - 83.77

Жители села Ленинское погибают от пыли и грязи

137  0
ВБ

Село Ленинское, улица Галины Денисенко (бывшая Ключевая) является проездной к улицам Коммунарской и Набережной. И нет ни минуты, чтобы по улице не ехала машина. Проблема в том, что наша улица не асфальтирована, а засыпана землей.

Из-за этого зимой наледи, весной и осенью можно передвигаться практически вплавь, а летом как на угольной шахте - все в пыли.

На прошлой неделе я обращался в сельсовет, задал вопрос - что будете делать с улицей Денисенко? Будет ли когда-нибудь обещанный асфальт? Ответ - нет. Финансирования нет, поэтому опять насыпят землю с карьера.

P.S. Скоро из-за этой земли мы и во дворы заехать не сможем. А ведь газовые трубы вверх, вместе с насыпью, не растут. В округе практически во всех новостройках и селах заасфальтированные дороги, только наше село Ленинское как будто обходят стороной. Правительству нет до нас дела, как будто мы не люди. Боюсь, что летом от пыли мы задохнемся. Руководство Чуйской области, пожалуйста, обратите внимание!

URL: https://www.vb.kg/370521
Теги:
дороги, ремонт, Чуйская область
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  