Жители села Ленинское погибают от пыли и грязи

Село Ленинское, улица Галины Денисенко (бывшая Ключевая) является проездной к улицам Коммунарской и Набережной. И нет ни минуты, чтобы по улице не ехала машина. Проблема в том, что наша улица не асфальтирована, а засыпана землей.

Из-за этого зимой наледи, весной и осенью можно передвигаться практически вплавь, а летом как на угольной шахте - все в пыли.

На прошлой неделе я обращался в сельсовет, задал вопрос - что будете делать с улицей Денисенко? Будет ли когда-нибудь обещанный асфальт? Ответ - нет. Финансирования нет, поэтому опять насыпят землю с карьера.

P.S. Скоро из-за этой земли мы и во дворы заехать не сможем. А ведь газовые трубы вверх, вместе с насыпью, не растут. В округе практически во всех новостройках и селах заасфальтированные дороги, только наше село Ленинское как будто обходят стороной. Правительству нет до нас дела, как будто мы не люди. Боюсь, что летом от пыли мы задохнемся. Руководство Чуйской области, пожалуйста, обратите внимание!