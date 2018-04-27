Впервые за 65 лет лидер Северной Кореи переступил границу Южной Кореи

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом, сообщают мировые СМИ.

Ким Чен Ын назвал встречу с Мун Чжэ Ином началом новой истории. Так как впервые за 65 лет руководитель коммунистического "Севера" лично прибыл в Южную Корею.

"Перед началом саммита лидеры двух Корей обменялись продолжительным рукопожатием. А гостелевидение КНДР впервые назвало лидера Южной Кореи "президентом". До этого момента Северная Корея официально не признавала Южную отдельным государством, называя "южной частью страны". Предполагается, что нынешняя встреча и потепление отношений между Сеулом и Пхеньяном подготовит почву для предстоящих переговоров между США и КНДР", - отмечают СМИ.

Уточняется, что Ким Чен Ын отказался от ядерных испытаний. Как передает корейская пресса заявление своего лидера: "больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила их. Испытания замораживаются с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове".

Можно сказать, что стена между Южной и Северной Корей рухнула. Как бы у "северян" такими темпами коммунизм не обрушился...