Маршруточный вор задержан в Бишкеке

Бишкекчанин обратился в УВД Октябрьского района с заявлением, что 14 марта в одной из маршруток неизвестный похитил кошелек, в котором находились 4 тысячи сомов. Заявление было зарегистрировано, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 164 "КРАЖА" УК КР.

В ходе расследования с аналогичными заявлениями обратились еще 27 граждан, которые указывали, что в маршрутках неизвестные тайно похищали кошельки, в которых находились денежные средства и другие личные вещи.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого в совершении вышеуказанных преступлений, им оказался З.у.Э., 1990 г.р.

В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в СИЗО-1.

Расследование продолжается.