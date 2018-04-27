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Асылбек Кожобеков назначен заместителем председателя ГКНБ

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Кожобеков Асылбек Эсенджанович назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, освободив его от ранее занимаемой должности.

Ранее Асылбек Кожобеков занимал должность советника Президента Кыргызской Республики.

Асылбек Кожобеков родился 27 июня 1971 года в Кара-Балте (Чуйская область).

В 1992-м окончил Луганское высшее авиационное училище, а в 1994-м – высшие курсы Комитета национальной безопасности Казахстана, в 2002 году – Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности "Юриспруденция".

С 1993 по 2005 служил в органах национальной безопасности;

2005-2007 – ведущий эксперт-аналитик Института стратегического анализа и прогноза при КРСУ;

2007-2010 – служба в органах национальной безопасности;

2010-2013 – заместитель председателя Государственной таможенной службы;

2014-2017 – служба в ГКНБ КР;

2017-2018 – советник президента Кыргызстана;

URL: https://www.vb.kg/370526
Теги:
ГКНБ, президент, Сооронбай Жээнбеков
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