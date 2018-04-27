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Усманова освобождена от должности заместителя генпрокурора КР

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Усманова Людмила Юрьевна освобождена от должности заместителя председателя Генерального прокурора Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

Об этом сообщает Отдел информполитики АПКР. От редакции добавим, что в адрес Людмилы Усмановой на различных площадках неоднократно высказывались различного рода претензии по поводу ее профессиональной деятельности. Кто еще из замгенпрокуроров уйдет "по собственному желанию"?

Напомним, буквально вчера Сооронбай Жээнбеков подписал назначение Откурбека Джамшитова генеральным прокурором. Новый глава ведомства заявил, что пересмотрит ранее приостановленные дела.

URL: https://www.vb.kg/370527
Теги:
Генеральная прокуратура, президент, Индира Джолдубаева, Сооронбай Жээнбеков
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