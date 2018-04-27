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"Агитбригада" вновь повторит путь Панфиловской дивизии в годы ВОВ

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Виктория Григоренко

"Агитбригада" в четвертый раз повторит путь, пройденный Панфиловской дивизией в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал на пресс-конференции директор этого Общественного благотворительного фонда Керим Шатманов. 

Он отметил, что с каждым годом проект обретает популярность, в том числе среди молодежи.

- Мероприятия, проводимые нами с 2014 года, укрепили дружбу между Кыргызстаном и Беларусью. В нынешнем году это уже четвертый агитпробег. Вместе с президентским камерным оркестром 9 мая проведем митинг-реквием и концерт в парке Победы города Каракол. А с 23 по 29 июня поедем с акцией "Наш Жумаш" в Беларусь, где пройдут мероприятия на месте его гибели - у деревни Узречье, и в Минске. К слову сказать, там в его честь названа улица и установлен памятник, - поделился Шатманов.

Директор Фонда "Агитбригада" напомнил, что с 2014-го реализуется проект "Наш Жумаш". Он назван в честь уроженца Иссык-Кульской области, Героя СССР Жумаша Асаналиева. Герой участвовал в Курской битве, освобождая Беларусь. Но погиб на полях сражения.  

URL: https://www.vb.kg/370530
Теги:
ВОВ, герой
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