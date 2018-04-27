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Бомбы нет. Сообщение о взрывном устройстве в ТЦ столицы оказалось ложным

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Виктория Григоренко

Уточняется, что Торговый центр работает в обычном режиме.

"Но ГКНБ призывает всех граждан к бдительности. А в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться в Дежурную службу по телефонам: 0(312) 660475, 0(312) 626504 или 102", - подчеркивает ведомство.

Однако чекисты напоминают, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым.

"Согласно ст.228 УК КР за подобное заявление предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ и лишения свободы до трех лет", - добавили в ГКНБ.

В настоящий момент силовики ведут поиски телефонного "террориста".

Напомним, сегодня в 13.29 в дежурную службу "102" Бишкека поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании торгово-развлекательного центра "Бишкек-Парк". На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД КР и ГКНБ. Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы, а здание оцеплено.

URL: https://www.vb.kg/370531
Теги:
взрыв, ГКНБ
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