На 2 млн 960 тысяч сомов "наварились" чиновники при строительстве детсада

Прокуратурой Чуйской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Управления капитального строительства (далее - УКС) Чуйской области.

В ходе проверки надзорным органом установлено, что должностными лицами УКС Чуйской области была нарушена процедура закупок, а также в результате заключения ими заведомо невыгодного контракта по строительству детского сада, государству был причинен материальный ущерб на сумму 2 млн 960 тысяч сомов.

В сентябре 2015 года вышеотмеченным субъектом был проведен конкурс на проведение работ по строительству детского сада в селе Мээнеткеч Чуйского района на сумму свыше 24 млн сомов. По итогам конкурса комиссия в лице сотрудников УКС путем внесения заведомо ложных сведений в оценочные отчеты признала победителем подрядчика, не соответствующего квалификационным требованиям. При этом заявки участников, чьи ценовые предложения были наиболее приемлемыми и соответствовали квалификационным требованиям, были отклонены.

Более того, несмотря на отсутствие в лицензии победителя разрешения на работы по устройству наружных и внутренних инженерных систем, сетей и сооружений (водоснабжение, канализация, электроснабжение и т.д.), он был незаконно допущен к данным работам.

Указанные факты были укрыты и со стороны эксперта-аудитора, привлеченного для проведения аудита и определения соответствия требованиям законодательства отмеченного конкурса.

По данному факту прокуратурой Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР), 315 (служебный подлог), 316 (халатность) и 180 (незаконное предпринимательство) Уголовного кодекса КР.