Первый Международный детский фольклорный фестиваль открылся в столице

27 апреля в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова в преддверии празднования 140-летия города Бишкек состоялось торжественное открытие первого Международного детского фольклорного фестиваля "Наристе".

На мероприятии приняли участие мэр столицы Албек Ибраимов, председатель Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев, представители Международной федерации фольклорных фестивалей CIOFF и посольств КР.

Приветствуя участников фестиваля, Албек Ибраимов отметил, что фестиваль проводится в честь 140-летнего юбилея столицы и передал благодарность от себя лично и имени горожан организаторам и участникам фестиваля за подаренную возможность окунуться в многообразный и неповторимый мир фольклорного искусства.

"Мне очень приятно сегодня видеть всех вас на этом замечательном культурном событии в честь празднования юбилея города Бишкек и присутствовать на официальном открытии. Уверен, что все запланированные в рамках фестиваля мероприятия будут способствовать укреплению дружеских связей между его участниками, знакомству с многогранной культурой, традициями и обычаями разных народов мира", - сказал мэр столицы.

Далее все страны-участницы фестиваля устроили для зрителей красочный парад-дефиле и выступили с танцевальными и музыкальными номерами, показывающими все многообразие традиций и обычаев. В масштабном мероприятии принимают участие представители 7 стран: Венгрии, Индии, Италии, Казахстана, России, Сьерра-Леоне и Турции, входящие в состав международных организаций в сфере культуры и искусства.

Фестиваль будет проходить в столице с 25 апреля по 2 мая 2018 года. В рамках фестиваля запланировано знакомство с достижениями Кыргызской Республики в сфере образования, науки, искусства, народного прикладного мастерства, карнавальное праздничное шествие и участие в концерте на праздновании Дня города – 29 апреля.

Также состоится круглый стол представителей молодежного сектора CIOFF с участием президента Международного молодежного сектора CIOFF Каан Мутафа Тифтика (Турция) и молодежного сектора CIOFF Кыргызстан, где будет обсужден ряд важных вопросов, связанных с осуществлением совместных проектов, направленных на развитие, популяризацию и сохранение культурного наследия.