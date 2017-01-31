В Турции вновь подозревают университет "Ататюрк-Ала-Тоо" в связи с Гюленом

Международный университет "Ататюрк-Ала-Тоо" вновь оказался в центре скандала из-за обвинений сторонников Фетхуллаха Гюлена. Прокуратура Турции считает, что университет входит в сеть террористической организации Гюлена.

Как сообщает издание Haberler, прокуратура считает, что сторонники Гюлена распространяли террористические идеи в учебных заведениях, организованных Гюленом за пределами Турции.

Среди перечисленных заведений значится и Международный университет "Ататюрк-Ала-Тоо" в Кыргызстане.

Напомним, почти сразу после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в этом Фетхуллаха Гюлена и по всей стране начались аресты людей, которые могли иметь отношение к нему или к его организации FETO, которую в Турции признали террористической. В опальный список попал и университет "Ататюрк-Ала-Тоо" и сеть частных лицеев в Кыргызстане "Себат", которые были открыты в 1996 году.