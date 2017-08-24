СДПК ознакомилась с программой Сапара Исакова и его новой командой

Сегодня, 24 августа, прошло заседание парламентской фракции СДПК в закрытом режиме, где рассматривался новый состав кабинета министров во главе с премьер-министром.

Как сообщил "ВБ" депутат данной фракции Абдувахаб Нурбаев, сегодняшнее заседание носило консультативно-ознакомительный характер, где члены фракции заслушали программу кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова.

Исаков ознакомил депутатов с программой, а также с кандидатами на пост вице-премьер министров.

"Сменятся все вице-премьеры, кроме Чолпон Султанбековой. Мы в свою очередь высказали свои предложения и критику", - сообщил Нурбаев.

Вкратце, программа кандидата включает в себя успешную реализацию проекта "Таза Коом", а также реформы в области здравоохранения и образования. Помимо этого Исаков планирует создать условия для привлечения инвестиций в страну.

Отметим, как ранее стало известно, помимо Исакова, завтра на заседании коалиции большинства будет представлена кандидатура Толкунбека Абдыгулова на должность первого вице-премьер-министра, сейчас он является главой Национального банка КР. Должность первого вице ранее занимал Мухамметкалый Абулгазиев.

Вице-премьером по вопросам экономики предлагают Душенбека Зилалиева вместо Олега Панкратова. Зилалиев сейчас является председателем Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию.

А вице-премьером по вопросам границ предлагается кандидатура Темира Жумакадырова, ныне возглавляющего Совет безопасности. Сейчас пост вице-премьера занимает Жениш Разаков.

Также изменения коснутся некоторых министерств, в частности, вместо министра экономики Арзыбека Кожошева предложат кандидатуру 30-летнего Артема Новикова, который возглавляет отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента.

Министром финансов предложат кандидатуру нынешнего и.о. премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева.

Вместо Зилалиева, возможно, придет его же заместитель Уланбек Рыскулов, а заместитель главы Национального энергохолдинга Нурбек Абасканов займет место главы Госкомитета связи.

Вместо самого Сапара Исакова руководителем аппарата президента придет Акылбек Осмоналиев.

Как сообщается, в других министерствах и ведомствах пока изменений не будет.