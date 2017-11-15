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10 мыслей о болезни, театре и доверии к властям актера Азиза Мурадилаева

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Айдана Абдуваитова

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Азиз Мурадилаев

актер театра

При слабом финансировании кыргызский театр умудряется не отставать от зарубежных. О кыргызском театре могу сказать только положительно, поскольку это наша кухня, все-таки свое, наше. Да, я согласен с тем, что у нас в финансовом плане театр хромает, но, несмотря на это, мы умудряемся делать хорошие спектакли и ставить хорошие произведения, и ничем не уступаем зарубежным, если честно сказать.

Я верю в будущее кыргызстанского кино. Было бы хорошо, если бы находились какие-то финансы за счет государства, чтобы отправлять талантливых людей на обучение за рубеж, чтобы пройти большую школу. Но в любом случае то, что сейчас у нас снимается, тоже хорошо, чем вообще ничего не делать. Те, кто снимал совсем малобюджетные фильмы, сейчас старается снимать фестивальные фильмы. Я не удивлюсь, если лет через 10-15 будут совсем хорошие фильмы, хочется верить.

Я хотел бы попробовать комедийные роли и роли злодеев. Актерам иногда становится скучно играть каких-то героев-любовников, это в принципе невозможно. Я не могу сказать, есть очень много произведений и много ролей, которые хотелось бы сыграть, роли, в которых можно побаловаться. У меня не очень выходит комедия, если честно. Хотелось бы что-то такое попробовать и, наверное, злодеев, отрицательных героев.

Тяжелый период в своей жизни, связанный с болезнью, я пережил благодаря поддержке близких и вере в лучшее. Год назад такой недуг случился со мной, конечно, вспоминать не совсем приятно. Но поддержка близких, поклонников взбадривает, мотивирует и благодаря этому я пошел на поправку. В первую очередь - это самовнушение. В любой болезни всегда есть самовнушение. Лекарства и операции – это все в последнюю очередь. До этого есть очень много спектров. В первую очередь - психологический настрой, потом есть легкое (лечение), как у нас лечили раньше - травы, отвары и только потом полное лечение. Я думаю, что пережил этот период благодаря оптимистическому настрою.

Я прекрасно знаю, что деньги приносят такие работы, в которых можно брать "слева". В любой профессии есть халтуры. Бывают халтуры, а бывают "конкретно брать на лапу". Но у нас (в актерской карьере) этого нет. Как я буду брать взятки? Я просто беру деньги за свой труд, правильно? Или я буду говорить: я тебе достану билет в театр? Как можно такое? У нас такого нет.

В нашей стране народ не доверяет правительству и потому самостоятельно пытается подняться. В нашей стране, как бы банально ни звучало, это недоверие народа правительству. Если бы народ доверял, то он не стал бы так рваться к завтрашнему дню. У нас нет доверия. Очень много стран доверяют вождям, а вожди, естественно, оправдывают это. У нас этого нет, к сожалению.

Кумовство мешает нам развиваться. У нас есть менталитет свой, возможно, это тоже играет большую роль. У нас есть такое: байке, брат жены и так далее... В политике есть также знакомые, есть потом "байкешки" и "эжешки" знакомых и всем им надо угодить. Нужно успеть угодить всем своим, пока занимаешь какое-то кресло. А тем, у кого никого нет, приходится страдать. В этом и есть наш порок.

Надо посмотреть пенсии и зарплаты бюджетников, чтобы понять, как государство заботится о гражданах. Вроде говорят, что у нас сейчас хорошо живут. Да, я вижу, что у нас есть особняки, дорогие машины, но это все не за счет государства. Государство здесь ни при чем абсолютно. Откуда все это? Если в семье пять человек, то трое работают за рубежом, и оттуда идут эти деньги.

Женщинам не стоит сильно рваться вперед, потому что все равно такого результата, как матриархат, не будет. Среди великих композиторов и художников мало женских имен. У них есть свое место. Ее роль - это поддержать, помочь, сделать что-то. Так, наверное, предначертано, как говорится, хорошая жена - хороший муж.

Политики не ходят в театр, в храм искусства. Ну и хотелось бы о политике и вообще о депутатах тоже сказать. Хотелось бы, чтобы они посещали театры. Столько времени, и и очень редко вижу кого-то на премьерах, даже на очень громких премьерах. Они должны быть примером для молодежи, показывать, что поход в театр - это интеллигентно, что это не просто, как в какой-то клуб сходить и так далее. Театр - это храм, его нужно посещать и смотреть спектакль - это круто, интеллигентно и красиво.

URL: http://www.vb.kg/369597
Теги:
кино, театр, шоу-бизнес
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