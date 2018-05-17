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В России ужесточат наказание за убийство краснокнижных животных

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ВБ

Министерство юстиции Российской Федерации намерено ужесточить наказание за незаконную добычу краснокнижных зверей и птиц, сообщают российские СМИ.

Уже готов проект поправок в Уголовный кодекс. Новые, более строгие санкции планируется ввести за нелегальную добычу, перевозку, а также продажу особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу. Кроме того, новшества коснутся тех, кто держит редких зверей и пернатых в неволе или решит их приобрести.

По данным инициаторов поправок, сейчас максимальное наказание за такие преступления составляет три года колонии. Если инициатива Минюста будет одобрена, санкция составит до четырех лет лишения свободы.

На такое же время суд отправит нарушителя на принудительные работы. В нагрузку к этому наказанию горе-охотнику могут назначить штраф до миллиона рублей. Еще одно неприятное нововведение коснется тех, кто предпочитает охотиться на редких зверей вдвоем с другом. По старым правилам, если такая пара стрелков попадалась в руки лесникам или стражам порядка, под суд они шли поодиночке и могли получить максимум по три года тюрьмы. По новому же закону их станут судить как группу лиц. Наказание в таком случае составит уже от пяти до семи лет лишения свободы. По планам ведомства обновленный закон начнет действовать с января 2019 года.

URL: https://www.vb.kg/370931
Теги:
Красная книга, Россия, уголовная ответственность, животные
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