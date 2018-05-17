Погода
$ 68.32 - 68.60
€ 80.75 - 81.77

У подпольных казино Кыргызстана "съехала крыша"?

414  0
ВБ

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) совместно с сотрудниками УВД Свердловского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено подпольное казино с применением норм конспирации.

Так, в ходе проведения неотложного обыска по адресу город Бишкек проспект Чуй 4 "А" (район ТЭЦ), в 2-х этажном здании было обнаружено подпольное казино с игорным оборудованием: рулеткой, покерными столами, игральными автоматами. Также были обнаружены часть бухгалтерских документов и другие предметы, необходимые для полноценного функционирования игорного заведения (игровые автоматы 10 шт., столы для покера 12 шт., рулетка -1 шт., столы для рулетки без барабана 5 шт.), которые в последствии были изъяты.

По указанному факту СО УГСБЭП по г. Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259-1 (организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В целях реализации норм Закона Кыргызской Республики "О запрете игорной деятельности", а также Закона Кыргызской Республики "О лотереях" ГСБЭП ведется активная работа, направленная на выявление и пресечение незаконной игорной деятельности по всей территории Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба финпола.

От редакции отметим, что в последнее время в Бишкеке и на юге республике прошла череда "обнаружений" подпольных казино. И, судя по всему, свою деятельность до этого они вели довольно долго и спокойно.

Что же изменилось, что их начали "хлопать"?

URL: https://www.vb.kg/370933
Теги:
казино, Финполиция, преступление, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  