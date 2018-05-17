У подпольных казино Кыргызстана "съехала крыша"?

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) совместно с сотрудниками УВД Свердловского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено подпольное казино с применением норм конспирации.

Так, в ходе проведения неотложного обыска по адресу город Бишкек проспект Чуй 4 "А" (район ТЭЦ), в 2-х этажном здании было обнаружено подпольное казино с игорным оборудованием: рулеткой, покерными столами, игральными автоматами. Также были обнаружены часть бухгалтерских документов и другие предметы, необходимые для полноценного функционирования игорного заведения (игровые автоматы 10 шт., столы для покера 12 шт., рулетка -1 шт., столы для рулетки без барабана 5 шт.), которые в последствии были изъяты.

По указанному факту СО УГСБЭП по г. Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259-1 (организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В целях реализации норм Закона Кыргызской Республики "О запрете игорной деятельности", а также Закона Кыргызской Республики "О лотереях" ГСБЭП ведется активная работа, направленная на выявление и пресечение незаконной игорной деятельности по всей территории Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба финпола.

От редакции отметим, что в последнее время в Бишкеке и на юге республике прошла череда "обнаружений" подпольных казино. И, судя по всему, свою деятельность до этого они вели довольно долго и спокойно.

Что же изменилось, что их начали "хлопать"?