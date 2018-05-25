Что конкретно сказал посол Китая в Кыргызстане про Сооронбая Жээнбекова?

Что думают про президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Китае? Как Сооронбая Шариповича примут в рамках предстоящего форума ШОС и государственного визита в Поднебесную? Что скажут китайские партнеры по поводу скандала вокруг ТЭЦ? Насколько сильно испортились отношения между странами-партнерами? Собираются ли китайцы и впредь сотрудничать с нашей республикой?

Читайте в сегодняшнем выпуске газеты "Вечерний Бишкек" интервью чрезвычайного и полномочного посла КНР в КР Сяо Цинхуа и узнаете ответы на все эти вопросы.