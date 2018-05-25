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Что конкретно сказал посол Китая в Кыргызстане про Сооронбая Жээнбекова?

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- ВБ
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Что думают про президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Китае? Как Сооронбая Шариповича примут в рамках предстоящего форума ШОС и государственного визита в Поднебесную? Что скажут китайские партнеры по поводу скандала вокруг ТЭЦ? Насколько сильно испортились отношения между странами-партнерами? Собираются ли китайцы и впредь сотрудничать с нашей республикой?

Читайте в сегодняшнем выпуске газеты "Вечерний Бишкек" интервью чрезвычайного и полномочного посла КНР в КР Сяо Цинхуа и узнаете ответы на все эти вопросы.

URL: https://www.vb.kg/371074
Теги:
Китай, конфликт, Сооронбай Жээнбеков, ТЭЦ, ШОС
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