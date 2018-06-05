Жуткие кадры извержения вулкана-убийцы в Гватемале

В Гватемале объявлен трехдневный траур. Там 3 июня началось извержение вулкана Фуэго. По официальным данным, погибшими числятся 62 человека, сообщает Euronews.

Многие числятся пропавшими. Не исключено, что количество жертв возрастет.

Фуэрго в Гватемале называют "Огненной горой". В воскресенье, когда началось извержение, столб пепла достигал 10-километровой высоты, потоки лавы потекли по склонам, сжигая все на своем пути - в том числе и деревни.

По данным местных сейсмологов, колебания и вулканические землетрясения снизились, и вулкан возвращается к своему спокойному состоянию. Но и этих двух дней хватило - последствия затронули порядка 2 миллионов человека. А само извержение считается сильнейшим за 100 лет.