Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

У Кыргызстана появится альтернативный поставщик ГСМ

2984  3
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Кыргызстана договаривается с официальной Астаной о беспошлинных поставках казахских нефтепродуктов. Об этом "Вечерке" сообщил министр экономики КР Олег Панкратов.

- В Казахстане образовался профицит собственных ГСМ. Раньше соседи не могли себя обеспечить нефтепродуктами, сейчас производство модернизировали, и теперь ищут новые рынки сбыта. Если мы подпишем договор на беспошлинные поставки казахского топлива, то у нас появится альтернатива российским ГСМ, - заявил министр экономики.

А пока Кыргызстан зависим от импорта единственного поставщика - России, Панкратов заверил, что государство не допустит значительного повышения цен на ГСМ. В случае чего, власти готовы ввести госрегулирование.

- Сейчас рост цен на ГСМ в пределах 5-7%. На это есть объективные причины. Мы переживаем такую ситуацию каждый год, когда заводы-производители России в сезон поднимают отпускные цены. Но если рост цен на топливо превысит установленные пределы, то у нас есть все полномочия ввести госрегулирование. Хотя не думаю, что это потребуется. Конкуренция будет вынуждать наших поставщиков снижать цены. Так что никаких опасений нет. И мы ожидаем, что скоро пик пройдет, - обнадежил Панкратов.

Для справки: Годовая потребность Кыргызстана в ГСМ составляет более 1,1 млн тонн. Поставками и реализацией топлива занимаются около 20 отечественных фирм. Цены же устанавливают нефтеперерабатывающие заводы России.

URL: https://www.vb.kg/371656
Теги:
ГСМ, Казахстан, Россия, цены, Кыргызстан, Минэкономики, Олег Панкратов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Гражданин
25.06.2018, 10:38

В казахстане бензин стоит 20 - 25 сомов, если у нас появиться казахский бензин то сколько будет стоит? 40 - 45, кто то навариться на этом

0
Цитировать
Жалоба модератору
мэсний
25.06.2018, 11:19

лишь бы качество было хорошее..российское проверено временем..казахское под сомнением..решив сэкономить на бензине попадос на ремонте двигателя не есть хорошо..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гость
25.06.2018, 13:03

Отлично. Альтернатива должна быть. Если все же получится договориться будет очень хорошо.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  