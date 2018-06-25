У Кыргызстана появится альтернативный поставщик ГСМ

Правительство Кыргызстана договаривается с официальной Астаной о беспошлинных поставках казахских нефтепродуктов. Об этом "Вечерке" сообщил министр экономики КР Олег Панкратов.

- В Казахстане образовался профицит собственных ГСМ. Раньше соседи не могли себя обеспечить нефтепродуктами, сейчас производство модернизировали, и теперь ищут новые рынки сбыта. Если мы подпишем договор на беспошлинные поставки казахского топлива, то у нас появится альтернатива российским ГСМ, - заявил министр экономики.

А пока Кыргызстан зависим от импорта единственного поставщика - России, Панкратов заверил, что государство не допустит значительного повышения цен на ГСМ. В случае чего, власти готовы ввести госрегулирование.

- Сейчас рост цен на ГСМ в пределах 5-7%. На это есть объективные причины. Мы переживаем такую ситуацию каждый год, когда заводы-производители России в сезон поднимают отпускные цены. Но если рост цен на топливо превысит установленные пределы, то у нас есть все полномочия ввести госрегулирование. Хотя не думаю, что это потребуется. Конкуренция будет вынуждать наших поставщиков снижать цены. Так что никаких опасений нет. И мы ожидаем, что скоро пик пройдет, - обнадежил Панкратов.

Для справки: Годовая потребность Кыргызстана в ГСМ составляет более 1,1 млн тонн. Поставками и реализацией топлива занимаются около 20 отечественных фирм. Цены же устанавливают нефтеперерабатывающие заводы России.