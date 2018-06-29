Адвокат вымогал взятку в 4 000$ для сотрудника ОВД

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) рассмотрен материал по факту вымогательства взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудник ОВД, находясь в преступном сговоре с адвокатом "К.А.", который выступает в качестве посредника и способствует достижению и реализации соглашения о получении взятки сотрудником милиции за положительное решение вопроса. Сумма взятки - 4 тысяч долларов США

По данному факту Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 313-2 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

25 июня 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГСБЭП при ПКР совместно с СВР МВД КР при получении денежных средств в размере 270 тысяч сомов с поличным задержан адвокат "К.А.".

Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия. В настоящее время ведется следствие.