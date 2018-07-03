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Исхак Масалиев извинился перед женщинами и поблагодарил сборную России

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- ВБ
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"Неожиданно стал "сексистом". Написал пост, задал вопрос, скорее самому себе - о том, как влияет красота женщин на поведение некоторых мужчин. Скажу так - абсолютно не преследовал цели кого-то ОБВИНЯТЬ, тем более женщин. И...

Получил немало оплеух, затрещин, пинков и прочего такого - со всего мира кажется. Пытался объяснить, но поезд пошел...

Откровенно скажу - не очень приятно. Прошло два дня, успокоились все. Спасибо сборной России. Теперь будет верным сделать заявление.

Заявление.

Дорогие женщины! Если кого-то задели мои слова, прошу не обижаться - в мыслях не было дурного. Возможно у меня несколько иные способы выражения мыслей, но это менять сложно, хотя и надо. Входить в полемику с девочками, младше моих любимых дочерей, было трудно, но я старался объяснить каждой.

Я недавно на FB, не вижу в лицо своих собеседников, но моя привычка говорить в лоб преподнесла неприятный сюрприз.

Не обижайтесь девочки! Желаю вам найти хорошего жигита и вместе с ним прожить жизнь счастливо (у кого еще нет), у кого такой уже есть - семейного благополучия!

С любовью к вам,

Исхак Масалиев".

Послание парламентарий опубликовал у себя в аккаунте на Facebook. Где днями ранее он задался вопросом, почему женщины и девушки сначала одеваются в короткие юбки, ярко красятся, а потом обижаются на приставания мужчин.

Примут ли его извинения оскорбленные женщины?

URL: https://www.vb.kg/371868
Теги:
гендер, права человека, Кыргызстан, Исхак Масалиев
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