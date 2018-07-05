Виноваты иностранцы. В ГУВД объяснили потасовку милиции с туристами

Иностранные граждане, применив силу, оказали неповиновение и сопротивление на законные требования сотрудников милиции предъявить документы. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Как уточняется, 3 июля 2018 года, примерно в 20:20 часов участковые уполномоченные УВД Октябрьского района во время несения службы в рамках рейдовых мероприятий остановили троих иностранных граждан, нарушающих правила пешеходного перехода в неположенном месте.

"В целях предупреждения и проверки документов иностранных граждан, у одного из них не оказалось при себе документов, подтверждающих личность. Задержанные иностранные граждане были доставлены в УВД Октябрьского района, после установления личностей иностранных граждан с ними проведена разъяснительная беседа, после которой они были отпущены домой", - объяснили случившееся в ГУВД.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района. По факту оказания сопротивления и применение насилия в отношении представителя власти проводится расследование.

"В отношении сотрудников назначена служебная проверка и ряд экспертиз", - добавили в ведомстве.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники милиции вступили в конфликт с группой иностранных граждан. Инцидент произошел на пересечение улиц Токомбаева и Нуркамала. При этом, сами очевидцы сообщают, что виновниками ситуации стали именно сотрудники правоохранительных органов.

"После того, как из троих иностранцев документы предъявили только двое, один из сотрудников начал в грубой форме выражаться и хватать его за одежду. А затем и вовсе затолкали всех троих в автомобиль с гражданскими номерами и увезли", - утверждают очевидцы.