ОсОО "Альянс Курулуш Плюс" продает "липовые" квартиры?

ОсОО "Альянс Курулуш Плюс" - генеральный директор и владелец Альянов Максим Анатольевич (гражданин Казахстана). Данная фирма ведет строительство объектов в 3-мкр. (напротив кафе Улуу-Тоо), 8-мкр., 12-мкр., по ул.Ажыбек баатыра. На протяжении 3-4 лет строительств не завершается, а объект в 12-мкр. даже не начался, там до сих пор стоит котлован.

При этом, дольщики оплатили все оговоренные договором суммы, некоторые вообще всю сумму досрочно оплатили. Потеряв терпение, мы начали требовать свои деньги обратно, однако Альянов М. под разными предлогами не возвращает их, избегает встреч с гражданами и не берет телефон.

На последнем собрании и вовсе выяснилось, что дом в 8-мкр построен незаконно, без разрешительных документов. Изначально по проекту здание утверждено, как офисное, а не жилое. Из-за этого прокуратура Октябрьского района подала в суд, потребовав снести объект. Дело сейчас находится на стадии рассмотрения.

Более того, в 12-мкр. владелец земельного участка также расторг договор с ОсОО "Альянс курулуш плюс" еще 16 апреля 2018 года. И хотя застройщик не имеет право на земельный участок, однако до сих пор продает квартиры в этом объекте, вводя в заблуждение клиентов.

Доведенные до отчаяния дольщики обратились в УГСБЭП по городу Бишкек с заявлением о возбуждении уголовного дела, содействии в возврате денег и принятии мер в отношении Альянова М. который являясь гражданином иностранного государства, в любой момент может сбежать из страны. Это дело в Финполе ведет оперуполномоченный Ч. Асылбеков. Надеемся, что вопрос о передаче материалов следствию и возбуждении уголовного дела решится в ближайшее время. Пожалуйста, помогите нам защитить свои права, - обратился в "Вечерку" через "Народную новость" анонимный читатель.