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Жээнбеков поручил проверить законность прекращения дела против Конгантиева

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- ВБ
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Генеральной прокуратурой во исполнение поручения Президента Кыргызской Республики из ГКНБ Кыргызской Республики истребовано прекращенное в отношении М.Конгантиева уголовное дело, возбужденное в 2010 году по статьям 305 "Превышение должностных полномочий" и 316 "Халатность" УК Кыргызской Республики.

В настоящее время данное уголовное дело изучается на предмет законности и обоснованности принятого решения и по результатам изучения ему будет дана соответствующая оценка, - сообщает пресс-служба ведомства.

URL: https://www.vb.kg/372141
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, Молдомуса Конгантиев, Сооронбай Жээнбеков, президент, Кыргызстан
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