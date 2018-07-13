Жээнбеков поручил проверить законность прекращения дела против Конгантиева

Генеральной прокуратурой во исполнение поручения Президента Кыргызской Республики из ГКНБ Кыргызской Республики истребовано прекращенное в отношении М.Конгантиева уголовное дело, возбужденное в 2010 году по статьям 305 "Превышение должностных полномочий" и 316 "Халатность" УК Кыргызской Республики.

В настоящее время данное уголовное дело изучается на предмет законности и обоснованности принятого решения и по результатам изучения ему будет дана соответствующая оценка, - сообщает пресс-служба ведомства.