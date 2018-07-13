Глава Еврокомиссии подшофе стал "героем" дня в соцсетях

Политики и "международные" чиновники - тоже люди. И ничто земное им не чуждо. Жаль, что некоторые моменты, которые лучше оставить за дверьми, становятся достоянием общественности.

Как, например, состояние Главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера.

На саммите НАТО, судя по видео, он выпил лишнего. Да настолько лишнего, что его придерживали и буквально вели президенты стран-участниц.

Сразу же появилась информация, что г-н Юнкер и до этого слыл неравнодушным к алкоголю деятелем, но тут, мол, перешел все рамки.

Как это было? Смотрим видео с шутливой аранжировкой на тему советского фильма "Служебный роман".

К слову, это не первый раз, когда Юнкер появился на важном международном мероприятии в нетрезвом состоянии.