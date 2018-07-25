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Греция в огне: сообщается уже о более 70 погибших

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- ВБ
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Страшная трагедия развернулась в Греции - по меньшей мере 48 человек погибли во время лесных пожаров неподалеку от Афин. Тела 24 погибших обнаружены рядом с пляжем в курортном районе Мати, сообщают РИА Новости.

Сообщается, что ранее 70 человек были госпитализированы, многие из пострадавших в тяжелом состоянии. Среди населения крепнет мнение, что причиной пожара между Афинами и Коринфом являются поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Распространению пожаров способствует аномально жаркая погода и сильный ветер, который достигает скорости около 80 км в час. С огнем борются более 700 пожарных.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный национальный траур по жертвам пожаров, передает во вторник агентство Associated Press.

"Сегодня Греция скорбит, и в память о тех, кого мы потеряли, мы объявляем трехдневный траур", - привело агентство его слова.

"Но мы не должны позволять трауру подавить нас, потому что это время для борьбы, для единения, для отваги и, превыше всего, для сплоченности", - добавил Ципрас.

URL: https://www.vb.kg/372360
Теги:
Греция, погибшие, пожар
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