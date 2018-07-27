10 историй успешных женщин "Бакай Банка": красавица, начальник и волонтер

В этом году 28 декабря ОАО "Бакай Банк" отмечает юбилей – 20 лет! Для нас это не просто круглая дата, но и символичный рубеж. В связи с этим мы запускаем серию материалов, в которых публикуем интервью с яркими представительницами женского коллектива нашего банка. Они поделятся своими секретами успеха в работе и рецептами женского счастья.

Наша вторая героиня Сияпат Усенбекова начала работать в "Бакай Банке" еще до окончания вуза. За 10 лет она прошла путь от стажера до руководителя отдела сопровождения и внедрения информационных систем при IT-департаменте. Сияпат рассказала о своем опыте и поделилась секретами успешного профессионального и карьерного роста в "Бакай Банк". Будучи выпускницей 11-го класса Сияпат задумалась, кем и где она хочет стать в будущем. Свой выбор девушка сделала, тщательно проанализировав объявления в газете из раздела "Ищу работу".

"Я тогда выяснила, что банковские работники довольно востребованы. И решила, что буду работать именно в этой сфере. А когда студенткой я проходила практику в банке в финансовом управлении, убедилась в своем правильном выборе. Мне было очень интересно, и я хотела остаться, поэтому пыталась показать максимум своих умений. После стажировки я, как и многие другие, оставила свое резюме. Я очень плохо печатала, т. к. дома не было компьютера. Нашла старую неработающую клавиатуру и тренировалась, представив, что печатаю письмо. Мне повезло: в банке открылась вакансия, и через две-три недели мне позвонили", - вспоминает Сияпат.

Студентка пятого курса успешно прошла собеседование и ее пригласили на работу в "Бакай Банк". "Я работаю здесь вот уже 10 лет. И сегодня, благодаря своему трудолюбию, занимаю пост начальника отдела сопровождения и внедрения информационных систем при IT департаменте. Мой карьерный рост проходил очень логично и функционально. Процесс шел равномерно. Я считаю, что так и должно было быть, потому что на каждом этапе я могла лучше понять свои возможности, свои знания",- делится женщина.

Когда Сияпат заняла позицию руководителя, она поставила для себя цель стать хорошим начальником, таким же, как и ее собственные. Она рассказывает, что в "Бакай Банке" взаимоотношения между руководством и подчиненными построены на открытости и взаимопомощи : человек всегда может прийти за советом к вышестоящему по должности коллеге. Сияпат также старается всегда помочь своим подчиненным и никогда прилюдно не критикует их работу.

"Я очень четко понимаю, как сложно человеку бывает воспринимать критику. Чаще всего люди не слышат то, что ты им говоришь, они видят только эмоции. Я приняла для себя решение писать замечания по работе и говорить об ошибках в письменном виде. Так человек может прочесть несколько раз и понять суть проблемы. После того как он остынет мы можем это обсудить. Это мой собственный метод, который я выработала", - говорит банковская начальница.

По словам Сияпат, "Бакай Банк" - это идеальное место для того чтобы делать карьеру, расти профессионально, причем, в любом направлении. "В нашем банке одобряют движение по карьерной лестнице. Здесь можно двигаться не только вверх по вертикали, но и по горизонтали, пробуя себя в новых структурных подразделениях. У нас есть сотрудники, которые полностью меняли позицию в банке, осваивая новые компетенции и функциональные обязанности. Я и сама много лет проработала во фронт-офисе, достигнув должности начальника управления по обслуживанию клиентов, после чего перешла в IT-департамент. Всем известно, что за IT-технологиями будущее. Сейчас я и мои коллеги занимаемся тем, что тестируем, анализируем и улучшаем приложения и АБС Банка, разработанные IT-департаментом. Девушек в сфере IT не так много на сегодняшний день, и это меня мотивирует быть лучше каждый день", - рассказывает Сияпат.

Она признается, что для нее банк - это не просто место работы, помогающее добывать средства для жизни. Для нее люди, работающие в "Бакай Банке", - это вторая семья. Это связано и с тем, сколько времени Сияпат проводит на работе, и с тем объемом поддержки, которую ей оказал банк в самые трудные времена. "Когда несколько лет назад тяжело заболела и ушла моя мама, "Бакай Банк" очень сильно помог мне. Поддержка была не только финансовая, руководство лояльно отнеслось к моему психоэмоциональному состоянию в тот момент, а коллеги старались оберегать от новых потрясений, помогая пережить случившееся. Я всегда ощущала эту поддержку", - говорит она.

На вопрос, не хочет ли Сияпат сменить место работы, девушка всегда отвечает отрицательно. Ей хорошо там, где она трудится сейчас. Девушка всегда хотела работать в банке с национальным капиталом и родной историей, таком как "Бакай Банк".

"Я считаю, что когда твой работодатель дает тебе возможность расти, прилагает все усилия, чтобы ты постоянно обучался и развивался, то нет смысла уходить. Меня банк сейчас направил на специализированные курсы по тестированию программного обеспечения, где я одна единственная девушка. И я прилагаю все усилия, стать лучшим слушателем курса, чтобы применить все полученные знания в работе, в знак благодарности банка за мое обучение. Мне импонирует японская система "пожизненного найма". В Стране восходящего солнца бывают случаи, когда целые поколения семей работают в одной и той же компании, это создает особые отношения между сотрудниками и работодателем", - считает Сияпат.

В "Бакай Банке" 61,5 % всех сотрудников - женщины. Руководящий состав банка разделился поровну - в банке 39 руководителей - женщины и столько же мужчин. "В целом по Кыргызстану, мне кажется, чаще всего руководящую позицию занимают мужчины. Но в нашем банке существует баланс. У нас много молодых руководителей, среди них есть и женщины, и мужчины. Я не ощущаю в "Бакай Банке" какой-то гендерной дискриминации. Думаю, мужчины и женщины руководители друг друга дополняют. Мужчины смотрят более масштабно, глобально, женщины видят детали", - объясняет женщина.

Преуспевая на работе, Сияпат находит время для добрых дел. Молодая женщина активно занимается волонтерской деятельностью. По словам коллег, она всегда старается помочь людям: где словом, а где делом.

"Времени достаточно на все. Главное правильно его распределять и расставлять приоритеты. С друзьями-единомышленниками мы объединились, чтобы помогать людям, которым в жизни повезло меньше. В "Бакай Банке" много добрых людей, которые всегда откликаются, если кому-то нужна помощь. Вместе мы собираем деньги, одежду, продукты питания и передаем нуждающимся", - говорит Сияпат.

Она уверена, что ее история карьерного роста не такая уж и уникальная. Девушка считает, что любой человек может построить успешную карьеру, неутомимо работая над собой и выкладываясь на все 100% на своей работе. "Главное, ничего не бояться, хорошо учиться и как можно больше времени уделять своему развитию. В банке всегда нужны новые сотрудники - молодые, активные, дисциплинированные, со свежими идеями и желанием работать в престижной, большой компании. Для меня опыт не всегда решает все - важно желание в глазах. Чтобы человек любил свою работу и горел на ней", - уверена Сияпат.

"На сегодняшний день я владею тремя иностранными языками: английским, французским и немецким. В ближайшем будущем планирую учить и испанский. Знания языков я каждый день применяю в работе, когда помогаю переводить тексты, когда участвую во встречах с иностранными клиентами или партнерами. Я считаю, что молодым женщинам обязательно нужно вкладываться в свое образование. Как говорил азербайджанский "великий благотворитель" Гаджи Зейналабдин Тагиев, давая образование одному мальчику, вы получаете одного образованного человека, а давая образование одной девочке, вы приобретаете образованную семью", - делится Сияпат Усенбекова.