Почти 3 миллиона саженцев высажено за первые полгода

За первое полугодие лесными хозяйствами ГАООС и ЛХ посажены лесные культуры на площади 1518 га. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, в результате намеченный план на первое полугодие 2018 года выполнен на 138 процентов.

"В школьных отделениях питомников на площади 23,92 га посажено 2 млн 952 тыс. штук черенков и саженцев, из них сеянцы - 538 тыс. штук, черенки - 2 млн 413 тыс. штук.

Также в целях озеленения населенных пунктов Кыргызстана, поддержания экологического и санитарного состояния регионов на должном уровне, расширения зеленых территорий, предотвращения стихийных бедствий в регионах в питомниках лесных хозяйств выращено 2 млн штук саженцев древесных и кустарниковых пород", - подчеркнули в ГАООС и ЛХ.

В ведомстве добавили, что весной нынешнего года лесными хозяйствами предоставлено 663 тысяч штук саженцев древесных пород населенным пунктам для озеленения, а айыльных - 359 тысяч штук.