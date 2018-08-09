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Гастролеры обокрали граждан Узбекистана во время их отдыха на Иссык-Куле

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- Оксана Гут
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В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области сотрудниками милиции при проведении операций "Притон" и "Нелегал" по подозрению в совершении краж личного имущества у отдыхающих граждан Республики Узбекистан задержана группа гастролеров из Нарынской области. 36-летний Т. уулу Жумгалбек и 22-летний Ж. уулу Арген дали признательные показания в содеянном преступлении. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его данным, 23 июля в ОВД Иссык-Кульского района с заявлениями обратились трое граждан Узбекистана: 60-летняя Долорес Кан, 62-летняя Екатерина Ли и 51-летняя Инна Кан. Пострадавшие указали, что они проводили свой отдых в частном доме отдыха "Персона" г. Чолпон-Аты. А когда ушли купаться на озеро, неизвестные лица проникли в коттедж и украли принадлежащие им два сотовых телефона "Самсунг А5", "Самсунг С4", два iPad и денежные средства в размере 660 долларов США.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 164 "Кража" УК КР. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий через 15 дней были задержаны подозреваемые.

Задержанные водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района.

По словам оперативников ОВД Иссык-Кульского района, в настоящее время проверяется причастность данной преступной группы к другим аналогичным преступлениям.

URL: https://www.vb.kg/372694
Теги:
Иссык-Кульская область, кража, Нарынская область, уголовная ответственность, Узбекистан, Кыргызстан, Отдых, УВД
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