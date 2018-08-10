"Н +"? В соцсетях опубликовали фотографии тела убитой Бурулай

В соцсетях появились фотографии тела трагически погибшей 20-летней Бурулай Турдаалы кызы. На ней видны следы от дефибриллятора и порезы, напоминающие букву "Н" и знак "+". Автор публикации Марат Эркин написал, что следователи уговаривали отца убитой не показывать эти фото журналистам, мол, стыдно. Но, по всей видимости, как отметили пользователи Сети, родители девушки отчаялись верить в справедливое расследование по факту убийства их дочери, поэтому решили вновь обратиться к общественности.

"Пусть эти фото дойдут до президента, пусть он увидит, как ему пытаются втирать, что, мол, это дефибриллятор! …Это теперь единственное доказательство того, что убийца измывался над Бурулай, и все это происходило в здании Жайыльского РОВД. В нормальных странах руководство МВД уже бы давно в отставку отправили", - пишет Марат Эркин.

Отметим, накануне были представлены результаты повторной экспертизы. Как и в первой, в ней говориться, что "следы на теле Бурулай – ожоги от дефибриллятора, никаких надписей там нет".

Напомним, 27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита 20-летняя Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки подозревается 30-летний Марс Бодошов, который украл ее с целью последующего заключения брака. Он признал свою вину частично, заявив, что не помнит, как совершил само убийство.

Дело под личной контроль взял министр внутренних дел КР Кашкар Джунушалиев.

По итогам служебного расследования от занимаемых должностей были освобождены начальник ГУВД Чуйской области Нурлан Сарчаев, двое его заместителей - Марлис Асанов и Канат Жумаев, начальник Жайылского РОВД Муратбек Исмаилов.

В целом, по данным МВД КР, были наказаны 23 сотрудника, из них 13 – отстранены от занимаемых должностей.

Редакция VB.KG не будет публиковать фотографии тела убитой девушки. Во-первых, на это не давал разрешения ее отец, а кто такой Марат Эркин, пока установить не удалось. В любом случае надеемся, что следственные органы и эксперты дадут исчерпывающий ответ по этому поводу.