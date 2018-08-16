Жээнбеков: "Прекратите делать бизнес на людях и совершать произвол"

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 августа в рамках рабочей поездки в Ошскую область провел совещание с руководителями правоохранительных органов, силовых структур и местных органов государственной власти Ошской области и г. Ош.

Глава государства подчеркнул, что цель встречи - обсуждение важных вопросов, касающихся правопорядка, укрепления законности и борьбы против коррупции.

Он отметил, что с 1 января 2019 года вступят в силу новые редакции Процессуального, Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса о проступках и других законов, в которых имеются новые моменты оперативной и следовательской работы, введены новые действия, направленные на защиту прав граждан.

Также в первом чтении прошел законопроект "О прохождении службы в органах внутренних дел", где предусмотрен единый порядок о приеме на службу и увольнении в органах милиции, финансовой полиции, таможенной службе и службе исполнения наказаний.

Президент выслушал информацию о ходе реформы в судебной системе, правоохранительных органах и силовых структурах, проверил готовность к предстоящим реформам в этих ведомствах.

"Эти реформы из тех, что решают судьбу страны. Мы работаем над совершенствованием базы, но воплощать ее в жизнь должны именно вы. В то же время необходимо укреплять доверие граждан к власти", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил о недавно прошедшем заседании по рассмотрению проекта Национальной стратегии устойчивого развития КР, где в центре всего стоит человек и его развитие.

"Все, что идет против человека, противоречит его развитию и потенциалу должно быть устранено. Особенно в судебной системе и правоохранительных органах. Прекратите делать бизнес на людях и совершать произвол. Народ перестал вам верить, а ваши действия, неправильные решения подрывают веру людей во власть, в Президента! Много жалоб поступают ко мне, которые должны решаться на вашем уровне, потому что вы их не решаете", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что Финансовая полиция, органы милиции должны защищать интересы бизнеса, так как они создают рабочие места, платят налоги.

"Но вы продолжаете притеснять бизнес, вместо того, чтобы их защищать. Если органы, призванные защищать закон, сами этот закон нарушают, как наши граждане будут верить власти, Президенту?", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он призвал присутствующих руководителей быть открытыми к жалобам граждан, защищать бизнес, нещадно бороться с организованной преступностью и с коррупцией.

"В сегодняшнем открытом обществе все видно, как на ладони. Создана конкуренция в политической среде, такую же здоровую конкуренцию нужно создать в бизнесе. Для этого нужны одинаковые условия для всех бизнесменов по их защите", - отметил Президент.

Касаясь вопросов развития регионов, Глава государства отметил, что эту инициативу поддерживают все кыргызстанцы, так как развивая регионы, мы поддерживаем также и уязвимые слои населения, малообеспеченные семьи, детей-сирот и престарелых людей.

"Наши соотечественники за рубежом, мигранты и предприниматели готовы поддерживать государство в его инициативе развития регионов", - сказал Президент и призвал местные власти мобилизовать желающих помогать поднимать регионы, создавать фонды, поддерживать фермеров и предпринимателей, которые хотят открыть перерабатывающие предприятия.

Также Глава государства призвал помочь руководителей в реформировании детских домов, по возвращению или определению детей в семьи, оказанию помощи престарелым людям.