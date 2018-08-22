Погода
$ 68.87 - 69.16
€ 79.45 - 80.45

Президенты четырех стран подтвердили участие на церемонии открытия ВИК III

755  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Свое участие в церемонии открытия Третьих Всемирных игр кочевников подтвердили главы государств Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана, а также Премьер-министр Венгрии. Об этом сегодня, 22 августа, сообщил заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики Данияр Сыдыков на брифинге, посвященном предстоящему государственному визиту Президента Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан.

По его словам, приглашения были отправлены многим главам государств, руководителям различных организаций. "На сегодняшний день продолжается работа по обсуждению визитов высоких гостей и иностранных делегаций. Более точная информация, кто еще прибудет на церемонию открытия Третьих Всемирных игр кочевников, будет раскрыта чуть позже", - сказал руководитель отдела внешней политики Аппарата Президента КР.

URL: https://www.vb.kg/372967
Теги:
Азербайджан, Казахстан, Турция, Узбекистан, Венгрия, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  