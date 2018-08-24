Бизнес Кыргызстана: "за" мораторий на проверки, но "против" мониторинга...

Сегодня, 24 августа, в Министерстве экономики КР прошла очередная встреча бизнеса с главой ведомства Олегом Панкратовым.

В диалоге приняли участие представители Торгово-промышленной палаты, Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг, Ассоциации поставщиков, Национального Альянса Бизнес-Ассоциаций, Национального Делового Клуба, эксперты и многие другие.

На повестке дня лишь один вопрос – введение временного моратория на проверки субъектов предпринимательства, проводимые уполномоченными органами.

Данная мера, в контексте поддержки государства для предпринимателей, обсуждается достаточно продолжительное время. Однако стороны до сих пор не могут прийти к консенсусу.

Вот и сегодня представители бизнеса заявили, что вроде как поддерживают введение запрета на проведение проверок до 1 января 2021 года, но тогда и "не должно быть никакого мониторинга со стороны инспекторов", потребовали они.

Так как, по их мнению, компетентность личного состава проверяющих оставляет желать лучшего. И, дескать, навряд ли они смогут стать хорошими консультантами для предпринимателей.

В Национальном Альянсе Бизнес-Ассоциаций выразили мнение, что запрет применения административных санкций по результатам мониторинга не решит проблем с коррупционными проявлениями.

- Инспектор теперь будет просить дать ему тысячу или две тысячи сомов по-дружески. На дорогу, на конфеты детям, а как отказать? – вопросил руководитель секретариата НАБА.

В свою очередь Олег Панкратов отметил, что трехлетний мониторинг, предлагаемый министерством, и призван для того, чтобы менять стереотипы.

- Когда речь идет о коррупции - виноваты две стороны: и тот, кто берет и тот, кто дает деньги по итогу проверки. Мониторинг – это тот период, в течение которого мы должны поработать над изменением законодательства, изменением менталитета. Мы должны создать институт арбитража, чтобы он решал все споры между бизнесом и проверяющим органом в досудебном порядке, - сказал министр экономики.

Он также отметил, что одной из главных задач ведомства является установление равной ответственности как предпринимателей, так и инспекторов за качество и безопасность конечного продукта для потребителей.

А могут ли бизнес-структуры гарантировать это самое качество и безопасность своего продукта, если за ними не будет вестись совсем никакого контроля?

О доводах и аргументах сторон в видеоматериале VB.KG.