Кыргызстанцев напугали авто с флагами, схожими с символикой ИГИЛ

В соцсетях появилось видео, напугавшее кыргызстанцев - на трассе в селе Александровка (Московский район Чуйской области) ехал автомобиль с флагом с изображением, схожим с символикой запрещенной террористической организации ИГИЛ.

К слову, спецслужбы уже отреагировали на этот инцидент.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности, ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с МВД КР в Чуйской области задержаны три автомашины с флагами черного цвета.

Установлено, что автовладельцы данных машин являются членами автоцентра "CERBER AVTO CLUB". Они направлялись в Московский район в целях оказания благотворительной помощи Беловодскому психоневрологическому детскому дому-интернату и детскому дому дошкольного возраста.

Сотрудниками ГКНБ проведена профилактическая беседа с водителями данных автомашин о недопустимости использования атрибутики, ассоциируемой с запрещенной международной террористической организацией.

В настоящее время материалы по данному факту переданы в МВД КР для принятия соответствующих мер, - сообщает пресс-служба ведомства.