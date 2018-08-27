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Кыргызстанцев напугали авто с флагами, схожими с символикой ИГИЛ

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- ВБ
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В соцсетях появилось видео, напугавшее кыргызстанцев - на трассе в селе Александровка (Московский район Чуйской области) ехал автомобиль с флагом с изображением, схожим с символикой запрещенной террористической организации ИГИЛ.

К слову, спецслужбы уже отреагировали на этот инцидент.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности, ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с МВД КР в Чуйской области задержаны три автомашины с флагами черного цвета.

Установлено, что автовладельцы данных машин являются членами автоцентра "CERBER AVTO CLUB". Они направлялись в Московский район в целях оказания благотворительной помощи Беловодскому психоневрологическому детскому дому-интернату и детскому дому дошкольного возраста.

Сотрудниками ГКНБ проведена профилактическая беседа с водителями данных автомашин о недопустимости использования атрибутики, ассоциируемой с запрещенной международной террористической организацией.

В настоящее время материалы по данному факту переданы в МВД КР для принятия соответствующих мер, - сообщает пресс-служба ведомства.

URL: https://www.vb.kg/373031
Теги:
благотворительность, терроризм, Кыргызстан, ГКНБ
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Комментарии
мэсний
27.08.2018, 11:15

вот началось..сначала арабы якобы туристы..толпами на юг..бишкек-ош..теперь флаг игил..якобы благотворительная акция..все начинается с малого..посадить этих долбанов как за пропаганду терроризма и экстремизма..надолго..все они знали..будут из себя тупых делать..не верить..посадить..или расстрелять как при попытке к бегству

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Эржан
27.08.2018, 11:26

Немедленно уничтожить всех исламских религиозных символов и атрибутов. Такие символики специально оставляют, чтобы вбивать в сознание населения исламских идеялогий. Нужно запретить религиозных надписей в стране на законодательном уровне. Иначе такие атрибуты начинают расти по всей улице. Наверно сделали исламисты фанаты

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Тимур
27.08.2018, 11:31

Нужно реформировать ДУМК и убрать от туда половину бородытых. В ДУМКе сидят люди, которые прикрывась нравственными ценностями, разжигают божествнный фанатизм в душах людей. Это ни к чему хорошу.

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Алтынбек Ынтымаков
27.08.2018, 11:36
Карма: +28
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Минусов: 6
Комментариев: 17

С появлением ислама в КР резко выросло количество слепых фанатов, в сознании которых одни агресивные идеялогии. Чем это закончится никто не знают. Нужно остановить исламизации КР. От религии народ ничего хорошего не получил, кроме самообмана и голенного фанатизма.

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Нури Эгентаев
27.08.2018, 11:43
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Комментариев: 6

Поклоняться богу — значит, поклоняться вымыслу, созданному человеческим воображением, или попросту поклоняться тому, чего нет. Вопрос: действительно ли наши исламские фанаты имеют связь с богом или они просто стали жертвами арабских религиозных шарлатанов.

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Акыл Акыбаев
27.08.2018, 11:57
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Комментариев: 12

Нужно остановить исламизации нашей страны. У Ислама нету ни какой связи с богом. Исламская религия больше связана с арабскими традициями и обычаями. И наше Духовное управление прикрываясь именем бога пытается установить в нашей светской стране исключительно арабские законы, традиции и обычаи.

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Асель
27.08.2018, 12:06

Религия это душевная болезнь. Блин когда все таки избавимся от этих фанатиков. Какой пользу от них. Только умеют рассказывать различные мифы и догмы, связанные с арабскими традициями. Все стали голыми моралистами, у которых в сознании только агрессия.

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