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Следователь превратил ДТП в кырсык, виновный ущерб не возместил

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Читательница VB.KG рассказала историю, как из ДТП сделали так называемый кырсык - несчастный случай. А теперь пострадавшая женщина не может получить компенсацию от виновника дорожного инцидента.

19 ноября 2017 года около 10:30 часов в результате ДТП в селе Кок-Жар была доставлена женщина в приёмное отделение БНИЦТиО с диагнозом: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей лобной области справа. Закрытый перелом тела С6 позвонка с выраженным болевым синдромом. Ей оказалась гражданка Алымкулова А.Б.1969 гр.с Чуйской области, кормилица 80- летней мамы и 15 летнего сына.

По словам пострадавшей, 19.11.2017 года, ехала в город. Села в машину соседа по имени Бакыт. Было 3 пассажира, и в селе Кок-Жар лопнуло колесо и машина перевернулась в обрыв. Сначала её повезли в Бешкунгейскую больницу, затем на частной скорой привезли в 4-ю городскую больницу. В ходе полученной информации был осуществлен выезд СОГ Аламудунского района. Приехал в больницу следователь Следственной службы ОВД Аламединского района лейтенант милиции К. уулу Н. Где начали уговаривать сестер пострадавших, что это не специально, водитель является односельчанином, что все расходы и дальнейшую помощь будет оказывать, и сестра потерпевшей со слов следователя в шоковом состоянии написала встречное заявление.

С тех пор пострадавшая ходила 4 месяца в шейном корсете, жила на пенсию мамы, вернее просто выживала, мучения были страшные...

Ее сестра хоть и инвалид 2 группы, но все же стремилась помочь пострадавшей сестренке, занимали деньги, взяли кредиты на ее лечение. И каждый день ждали обещанную водителем помощь.

В конце-концов решили получить на руку постановление. И тут выяснилось, что следователь устанавливает число- 22.05.2017, то есть как будто происшествие было в мае, а не ноябре. И что, якобы, пострадавшая шла по обочине дороги со стороны села Ала-Тоо в сторону села Кара-Жыгач, и мимо нее на большой скорости проехала автомашина неизвестной марки. Она испугалась, отошла в сторону, но т.к. дорога была скользкая, подскользнулась и упала в арык...

Копия постановления была направлена в прокуратуру Аламединского района, так что, получается, и прокурор проигнорировал дату происшествия и заявленную в постановлении.

В настоящее время дело возобновляется, неизвестно, что будет дальше, но родные потерпевшей сдаваться не собираются. И будут делать все, чтобы добиться правосудия!

URL: https://www.vb.kg/373098
Теги:
ДТП, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие, УВД
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